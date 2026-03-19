Иерей Береговой объяснил популярность православных кафе и ресторанов в Москве

Столичная молодежь полюбила рестораны и кафе, связанные с православием, пишут в Сети. Что о тренде думает церковь и будет ли подобных заведений все больше, разбиралась Москва 24.

Новый взгляд

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/okn_moscow

В социальных сетях завирусился ролик с открытия нового православного ресторана в здании на Рождественском бульваре в Москве. В интерьере – живопись, напоминающая иконы, стены украшены мозаикой и золотой поталью, а на столах горят церковные свечи.

Еще одно популярное среди молодежи место – кафе во дворе храма священномученика Антипы Пергамского. В соцсетях пишут: чтобы попасть внутрь, нужно даже отстоять очередь. Также, по словам пользователей, имеет спрос заведение в стенах Высоко-Петровского монастыря.

Однако председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в разговоре с Москвой 24 отметил, что тренда на появление подобных заведений не наблюдается.

"Это все-таки небольшие, разовые случаи открытия ресторанов-кафе при храмах, потому что немногие из них имеют собственное помещение", – отметил эксперт.

Он добавил, что в этих местах в целом всегда были небольшие столовые и кафе, а сейчас и рестораторы посмотрели в эту сторону.





Сергей Миронов председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Но это не может быть постоянной тенденцией, потому что, еще раз повторюсь, нет такого количества храмов со свободными помещениями, куда можно прямо войти. Это в любом случае локально, и в основном касается тех мест, куда далеко добираться, есть туристический поток, верующие и нет возможности поесть у дома.

Ресторатор также назвал единичными случаями те заведения, которые открываются не при храмах, но с соответствующей символикой.

Между тем ранее в Сети обсуждали другую новость на стыке православия и кулинарии: российский кондитер создала несладкие куличи с хамоном, оливками, грибами и черри. Пользователи разделились на два лагеря: одни обвинили автора в богохульстве, другие захотели попробовать необычную выпечку.

При этом тренд на оригинальные пасхальные рецептуры наметился еще в 2025 году – тогда были популярны куличи с дубайским шоколадом, цитрусовым конфи, орехами, пралине и свежими ягодами. Отдельно выделялись изделия, покрытые сусальным золотом или украшенные драгоценными камнями, – стоимость некоторых достигала более двух миллионов рублей.

Внутренняя миссия?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трапезные давно существуют при всех крупных монастырях и храмах, отметил в беседе с Москвой 24 иерей Владислав Береговой.

"Есть рестораны и кафе для паломников и жителей города. Я как минимум могу припомнить несколько известных кофеен, которым уже лет по тридцать. Они находятся при крупных храмах, которые являются удобной площадкой для проведения встреч с молодежью после богослужения", – рассказал священнослужитель.

Тренд на популярность таких заведений он связал с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ. После этого многие обнаруживают, что священнослужители – "это образованные люди, которые шарят в трендах".

"Такие места – это удобно, интересно и здорово. Особенно хорошо и полезно, что церковь использует это в миссионерской деятельности – как для внутренней миссии, так и для внешней. А если еще получается на этом подзаработать, если кафе работает не только как площадка после богослужебных мероприятий, это тоже хорошо", – отметил Береговой.

Кроме того, в таких пространствах работают дизайнеры, художники и прочие концептуалисты, создавая места, куда хочется приходить, подчеркнул священнослужитель.





Владислав Береговой иерей Если молодому человеку здорово и отрадно находиться в таком кафе, то почему бы в нем и не побыть. Ведь никто не обязывает читать "Символ веры" перед входом в православный ресторан. Никто не заставляет целовать икону или даже читать молитвы перед вкушением пищи. Да, эти кафе при храме, монастыре. Но пожалуйста – заходите. Если нравится православный вайб, то почему бы и не посидеть именно в нем.

Что касается мест с подобной тематикой, которые открываются не при церквях, Береговой это тоже поприветствовал. Такие аутентичные кафе и рестораны "передают русский православный дух", добавил иерей.

При этом, по его словам, атеистам никто не запрещает приходить в такие места. Однако человек должен понимать, что ему самому может быть там не совсем уютно, заключил священнослужитель.

