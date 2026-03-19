19 марта, 13:45

Общество
Иерей Береговой: кафе при храмах подойдут тем, кому нравится православный вайб

Фото: 123RF.com/zarahmad

Кафе при храмах подойдут людям, которым нравится православный вайб, рассказал Москве 24 иерей Владислав Береговой.

Ранее в соцсетях появилась информация, что православные кафе стали новым трендом Москвы. Самыми популярными стали "Антипа" у храма на Колымажном дворе и Петровская кофейня в стенах Высоко-Петровского монастыря.

Береговой отметил, что трапезные для паломников и местных жителей есть при всех крупных монастырях и храмах страны.

"Они находятся при крупных храмах, которые являются удобной площадкой для проведения встреч с молодежью после богослужения. Это очень старая тема. Может быть, просто сейчас она стала заметна в свете того, что на церковь обращают внимание СМИ", – указал иерей.

Он добавил, что в итоге светские люди узнают, что священнослужители – образованные люди, которые "шарят в трендах". По его мнению, особенно хорошо, если церковь использует такие места для внутренней и внешней миссии. Кроме того, если кафе работает не только как площадка после богослужебных мероприятий, то церковь может на этом заработать.

В подобных местах часто работают дизайнеры, художники и прочие "концептуалисты оформления общественных пространств". В случае если человеку здорово и отрадно находиться в таких заведениях, то в этом нет ничего плохого, считает он.

"Ведь никто не обязывает читать "Символ веры" перед входом в православный ресторан. Никто не заставляет целовать икону или даже читать молитвы перед вкушением пищи. Да, эти кафе при храме, монастыре. Но пожалуйста – заходите. <...> Если нравится православный вайб, то почему бы и не посидеть именно в нем", – добавил Береговой.

Он также прокомментировал появление мест с подобной тематикой, которые открывают не при церкви. Иерей подчеркнул, что всячески приветствует создание аутентичных кафе и ресторанов, в которых будет "глубокий русский православный дух". Помимо этого, атеистам никто не запрещает приходить в такие места.

Береговой объяснил, что "воинствующий безбожник" должен понимать, что в подобных заведениях ему будет неуютно, однако, по его мнению, нужно быть "сильно замороченным", чтобы отказываться посещать рестораны, в которых есть, например, уголки с иконами.

"Уж тем более в те рестораны и кафе, которые прямо созданы под православный христианский антураж. В конце концов, выбор у нас огромный", – заключил иерей.

Ранее трендвотчер Регина Ахметова заявила, что кулич в России становится настоящим маркетинговым инструментом. По ее словам, при покупке кулича человек получает не столько сам продукт, который можно испечь или купить дешевле, сколько эмоции.

