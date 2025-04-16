Диетолог Кабанов заявил, что куличи с обильной начинкой могут быть опасны

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Сладкие куличи с обильной начинкой и глазурью могут быть опасны для здоровья, рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов в разговоре с News.ru.

По словам Кабанова, в преддверии Пасхи производители стараются сделать свои куличи как можно более яркими, отчего изделия превращаются в "калорийные бомбы".

"Не нужно делать из этого кулича невероятный торт. Не дай бог такое бешеное количество глазури сверху, шоколада, ореховых паст внутри. Это все очень вредно", – объяснил эксперт.

Кабанов пояснил, что куличи должны быть легкими и не перегруженными сладостями. Он отметил, что для полезного варианта стоит печь пасхальные изделия дома по простым рецептам или приобретать их в специализированных магазинах здорового питания.

В 2025 году приготовление кулича в среднем будет стоить 905,83 рубля, сообщает издание RT со ссылкой на специалистов платформы фискальных данных "Такском".

Специалисты уточнили, что стоимость ингредиентов снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За последний год цена пасхального набора (яйца и краска) стала меньше на 12%. Также зафиксировано сезонное снижение цен на яйца, цукаты и изюм в предпраздничную неделю, рассказали они.

По данным "Такскома", цены выросли на молоко (+22%), муку (+17%), сахар и творог (+12%), но снизились на цукаты (-17%) и изюм (-7%). Средняя цена на готовый кулич стала больше на 21% и составила 143,4 рубля.

Ранее зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе осудил превращение Пасхи в "пиршество". По его словам, тогда теряются глубокие религиозные смыслы светлого праздника.

Он отметил, что пасхальное застолье должно сопровождать, но не подменять собой духовную радость праздника.