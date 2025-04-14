В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать кулич, яйца и творог на Пасху

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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать пасхальный набор: кулич, яйца и творог. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной службы.

По рекомендациям специалистов, при покупке куличей следует отдавать предпочтение официальным торговым точкам. Качественное изделие должно содержать натуральные ингредиенты – яйца и сливочное масло. Кулич должен выглядеть аккуратно – с сухой верхушкой и гладкой поверхностью. На нем не должно быть липких или влажных мест. Хранить скоропортящиеся изделия необходимо в холодильнике отдельно от сырых продуктов.

Роспотребнадзор подчеркнул, что при выборе яиц важно обращать внимание на дату сортировки: диетические сохраняют свежесть 7 суток, столовые – до 25 дней. Каждое яйцо должно иметь маркировку с указанием категории и срока годности.

Качественный творог имеет равномерный бело-кремовый цвет и гладкую текстуру без комков. Такой продукт сохраняет свежесть 2–3 дня, но только в герметичной упаковке – это защищает его от порчи, говорится в сообщении федеральной службы.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, кому нельзя есть сдобный пасхальный кулич. Отказаться от угощения следует людям, страдающим от целиакии и диабета. Она объяснила, что в традиционном рецепте используется мука, содержащая глютен, который может навредить здоровью.

Врач-диетолог Екатерина Килипко посоветовала украсить праздничный стол овощами, фруктами и зеленью: так удастся избежать переедания белковых продуктов.