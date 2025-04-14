Врач Килипко: на Пасху рекомендуется съедать не более трех яиц за день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Праздничный стол на Пасху важно разнообразить овощами, фруктами и зеленью, чтобы не переедать белковых продуктов после поста. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Килипко.

Она напомнила, что во время Великого поста в рационе резко сокращается потребление мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов и яиц. Из-за этого организм недополучает животный белок, и мышечная масса начинает активно снижаться.





Екатерина Килипко врач-диетолог, гастроэнтеролог Выходить из Великого поста надо очень аккуратно. Дело в том, что пищеварительные ферменты успевают перестроиться на постный тип питания, а значит, снижается синтез веществ, которые переваривают белок и животные жиры. Если сразу перегрузить организм, это может привести к обострению хронического панкреатита.

Поэтому в сам праздничный день важно есть не только яйца, творожную пасху или мясо: необходимо добавить овощи, зелень и фрукты в любых количествах. Они помогают сбалансировать рацион и снижают нагрузку на ЖКТ, который отвык от тяжелой пищи.

"На Пасху рекомендуется съедать не более трех яиц за день, ограничиться 120–130 граммами мяса на прием пищи и 100–150 граммами творожной пасхи. Пасхальный кулич разрешено съесть один-два раза по 100–120 граммов", – посоветовала врач.

Она добавила, что после выхода из Великого поста важно сохранять периодичность приемов пищи и есть не менее трех раз в день. Также для адаптации организма следует употреблять овощи и фрукты не только в праздник, но и после него.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что поститься противопоказано людям с патологиями ЖКТ, почек, онкологией и при дефиците железа. Также нельзя ограничивать в питании детей до семи лет, так как их организм еще растет и развивается.