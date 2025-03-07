Диетолог Басова: соблюдение поста до 20 лет может негативно повлиять на формирование мозга

Фото: depositphotos/ovelymama

Людям, которым еще не исполнилось 20 лет, не стоит поститься, так как ограничения в питании могут негативно сказаться на формировании мозга и нервной системы. Об этом Агентству "Москва" рассказала заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.

По ее словам, люди во время поста будут испытывать дефицит тех или иных микроэлементов в рационе из-за вводимых ограничений в питании. Особенно, как указала специалист, это затронет белковую пищу, которая необходима растущему организму.

"Белок участвует в наборе мышечной массы, строении тканей и органов, формировании гормонов, иммунной системы. Постная пища не может обеспечить необходимое количество белка", – объяснила врач.

Эксперт уточнила, что белок, который содержится в постных продуктах, например в бобовых или грибах, усваивается сложнее и обладает неполным набором незаменимых аминокислот.

Кроме того, Басова признала, что пост будет сильным стрессом для организма, особенно для подростков. По ее мнению, восстанавливаться после этого люди младше 20 лет будут дольше, чем взрослые.

Именно по этим причинам она посоветовала держать пост после 20 лет, когда останавливается рост организма, формирование мозговых структур и центральной нервной системы.

Великий пост также может неблагоприятно отразиться на здоровье пожилых людей с хроническими заболеваниями. Среди рисков диетолог Оксана Михалева назвала дефицит белка в питании, поскольку из рациона исключаются продукты животного происхождения.

По ее словам, крупы, бобовые и орехи, содержащие растительный белок, в некоторых случаях могут вызвать проблемы с ЖКТ. Кроме того, у пожилых людей, соблюдающих пост, может возникнуть дефицит энергии, так как получить ее из растительной пищи сложнее.

