Эксперт Кандроков: россияне во время Великого поста могут добавить в рацион кашу из полбы

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Православные россияне во время Великого поста, с 3 марта по 19 апреля, могут добавить в рацион кашу из полбы, в которой содержатся 18 аминокислот, большое количество витаминов и минералов. Об этом доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета "РОСБИОТЕХ" Роман Кандроков рассказал в беседе с "Газетой.ру".

По словам ученого, такая каша полезна при физическом и умственном истощении. Полба обладает низким гликемическим индексом, порядка 40 единиц, и, помимо этого, является антиоксидантом.

В 100 граммах крупы содержится 66 граммов углеводов, 14,6 грамма белка и 2,5 грамма жиров. Она богата клетчаткой и регулирует уровень холестерина и сахара в крови. Благодаря калорийности крупы (340 килокалорий) каша из нее позволит человеку ощущать сытость долгое время.

"Полба занимала на Руси в XVIII веке большие площади. Хлеб и каша из полбы вплоть до XVIII–XIX веков были очень распространены. К середине XIX века культура сохранилась лишь в Башкирии, Чувашии и на Северном Кавказе. После Второй мировой войны о полбе почти все забыли", – отметил Кандроков.

В числе полезных для постящихся людей круп доцент назвал ячневую. В 100 граммах содержится 12,48 грамма белков, 2,3 грамма жиров, 73,48 грамма углеводов и 17,3 грамма клетчатки.

Среди жирорастворимых витаминов в составе крупы можно найти A, бета-каротин, E и K. Среди водорастворимых – витамины B1, B2, B3 (PP), B5, B6 и B9, заявил ученый. Также крупа содержит множество минералов, кальция, магния.

"Помимо приготовления ячневой каши, ячневую крупу используют при производстве хлебобулочных изделий. Хлеб с ячневой крупой отличается насыщенным и сложным вкусом и очень хорошо насыщает организм", – подчеркнул Кандроков.

Также постящимся будет полезно добавить в рацион кашу из пшеничной крупы, которая не только сытная, но и содержит витамины группы А, В, С, Е, F. На 100 граммов культуры приходится 40 миллиграммов кальция, 3,4 миллиграмма железа, 122 миллиграмма магния. Помимо этого, в ее составе можно найти фосфор, калий, натрий, цинк и другие минералы.

"Пшеничная каша очищает организм благодаря неперевариваемым пищевым волокнам, снижает уровень "плохого" холестерина, улучшает свертываемость крови, укрепляет стенки сосудов и нормализует уровень глюкозы в крови", – заявил ученый.

Ранее нутрициолог Дарья Хайкина рассказала, что бобовые, соя и крупы помогут заменить мясо, рыбу и молочные продукты в Великий пост. Специалист посоветовала заменить животные продукты растительным источником белка – бобовыми, в которых есть около 20–25 граммов данного вещества на 100 граммов продукта. Она также призвала добавлять чечевицу, нут, фасоль и горох в блюда.