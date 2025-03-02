Москвичи смогут найти продукты для постного меню на столичных ярмарках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В преддверии Великого поста москвичи смогут приобрести на столичных ярмарках продукты для постного меню, которые фермеры привозят более чем из 40 регионов России, передает портал мэра и правительства столицы.

На ярмарках представлен широкий выбор солений, которые были приготовлены по старинным рецептам. Кроме того, посетителям предложат свежие овощи, зелень и фрукты.

Великий пост начнется 3 марта и будет длиться до второй половины апреля. В это время тем, кто постится, нельзя употреблять мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.

Однако можно вспомнить рецепты монастырской похлебки, грибной кальи или пареной репы в меду. В время поста для поддержания сил особенно важны продукты, богатые витаминами и клетчаткой.

При этом благодаря распространению вегетарианства и веганства, многие расценивают Великий пост как возможность открыть для себя новые рецепты и привнести в свой рацион растительную пищу.

Одним из вариантов полезного блюда может стать брускетта с печеными овощами. Для ее приготовления потребуются баклажаны, перец, кабачки, красный лук и свежая зелень. В блюдо также можно добавить пикантности, если использовать бальзамический крем.

Также обновить рацион можно с помощью освежающего гаспачо с помидорами и зеленью, пасты с пряным песто из петрушки и овощной лазаньи. Все ингредиенты для них можно приобрести на московских ярмарках.

Между тем круглогодичные ярмарки выходного дня успешно работали в Москве в течение года. Благодаря им фермеры получили возможность поддерживать непрерывный цикл реализации. Потребители, в свою очередь, всегда могут купить свежие фрукты, овощи, молочную продукцию, мясо и другие товары.