Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 16:07

Мэр Москвы

Собянин рассказал о первом годе работы круглогодичных ярмарок выходного дня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Круглогодичные ярмарки выходного дня успешно работали в Москве в течение года. Об этом рассказал Сергей Собянин, слова которого приводит пресс-служба мэра и правительства столицы.

"На сегодняшний день мы создали 29 теплых павильонов со всем необходимым оборудованием. Места на ярмарке распределяются в ходе заявочных кампаний на безвозмездной основе. Такой формат не имеет аналогов в мировых столицах с похожим климатом", – подчеркнул он.

Таким образом, фермеры получили возможность поддерживать непрерывный цикл реализации. Потребители, в свою очередь, всегда могут купить свежие фрукты, овощи, молочную продукцию, мясо и другие товары.

Кроме того, павильоны ярмарок оформлены в едином стиле "Волна" и гармонично вписываются в городскую инфраструктуру, а также отражают тему экологичности.

Столичные ярмарки в прошлом году посетили 8,5 миллиона покупателей. Объем реализованной продукции вырос до 16 тысяч тонн, то есть почти на 37%. Около 130 площадок можно найти в жилых районах, у станций метро и остановок общественного транспорта. Жители и гости города могут приобрести на ярмарках продукты из более чем 40 регионов России.

Повышенный спрос на соленья отметили на столичных ярмарках выходного дня

Читайте также


мэр Москвыгород
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика