Собянин рассказал о первом годе работы круглогодичных ярмарок выходного дня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Круглогодичные ярмарки выходного дня успешно работали в Москве в течение года. Об этом рассказал Сергей Собянин, слова которого приводит пресс-служба мэра и правительства столицы.

"На сегодняшний день мы создали 29 теплых павильонов со всем необходимым оборудованием. Места на ярмарке распределяются в ходе заявочных кампаний на безвозмездной основе. Такой формат не имеет аналогов в мировых столицах с похожим климатом", – подчеркнул он.

Таким образом, фермеры получили возможность поддерживать непрерывный цикл реализации. Потребители, в свою очередь, всегда могут купить свежие фрукты, овощи, молочную продукцию, мясо и другие товары.

Кроме того, павильоны ярмарок оформлены в едином стиле "Волна" и гармонично вписываются в городскую инфраструктуру, а также отражают тему экологичности.

Столичные ярмарки в прошлом году посетили 8,5 миллиона покупателей. Объем реализованной продукции вырос до 16 тысяч тонн, то есть почти на 37%. Около 130 площадок можно найти в жилых районах, у станций метро и остановок общественного транспорта. Жители и гости города могут приобрести на ярмарках продукты из более чем 40 регионов России.

