Москвичи могут приобрести продукты для блюд китайской кухни на ярмарках выходного дня

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Китайский Новый год, который москвичи и гости города отмечают в рамках проекта "Зима в Москве", может послужить поводом для знакомства с китайской кухней. В состав большинства традиционных для КНР блюд входят привычные россиянам продукты, которые можно приобрести на московских ярмарках выходного дня.

Так, в качестве специй во многих рецептах используются кинза, имбирь и чеснок, передает портал мэра и правительства столицы. Кроме того, при приготовлении китайских блюд нередко используются черемша, шпинат, зеленый лук и лук-порей, а также картофель, капуста, сладкий и острый перец.

Например, можно легко приготовить классическую закуску для китайского стола – битые огурцы. Отдельно для нее нужно будет только купить соевый соус. Также москвичи могут приготовить легкий суп, в состав которого входя помидоры и куриные яйца. В мясных блюдах китайцы отдают предпочтение курице и свинине, а также утке и баранине. Все эти продукты представлены на прилавках столичных ярмарок.

Вместе с тем рыбные рынки "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском подготовили специальную программу в рамках празднования китайского Нового года. Посетителей ждут кулинарные соревнования, участниками которых станут опытные шеф-повара и популяризаторы китайской кухни.