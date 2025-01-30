"Зима в Москве": на рыбных рынках отметят китайский Новый год

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Рыбные рынки "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском подготовили специальную программу в рамках празднования китайского Нового года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Посетителей ждут кулинарные соревнования, участниками которых станут опытные шеф-повара и популяризаторы китайской кухни. В выходные дни, 1 и 8 февраля, пройдут два раунда. Сначала будут соревноваться повара, которые приготовят китайскую лапшу с креветками и фисташками и кунжутную пасту по-шанхайски, а потом те, кто выбрал карпа по-сычуаньски и салат с осьминогами, грибами шиитаке и кинзой. Начало в 16:00, победителей определят гости.

Для детей на рынках каждый день будут проходить мастер-классы, которые продлятся до конца фестиваля "Китайский Новый год в Москве". Ребята научатся готовить разные рыбные блюда традиционной китайской кухни. В меню вошли кальмар по-хуаншаньски, жареные спринг-роллы, салат "Ю-шен" и другое.

Помимо этого, рыбные рынки проводят специальную акцию. Покупатели с детьми могут получить печенья с предсказаниями с 10:00 до 11:00. Внутри угощений спрятаны не только полезные советы, но и народные мудрости. В некоторых из них также можно найти скидку 10% на продукцию рынков.

Между тем в Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвященный китайскому Новому году. Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии. На вагонах изображен золотой дракон, символ ушедшего 2024 года, на дверях – красные змеи в честь наступившего 2025-го.