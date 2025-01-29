"Сити": в каких ресторанах Москвы стоит попробовать китайскую лапшу

В московских ресторанах отмечают китайский Новый год. Во многих местах запустили специальное меню с традиционными блюдами. Гастрокритик Александр Ильин отметил три аутентичных китайских заведения с самой длинной китайской лапшой.

На третьем месте находится ресторан "Китайские новости". Там лапшу подают с говядиной, огурцами и соусом. На втором месте – заведение "Дружба", где в блюдо добавляют овощи и свинину. На вершине рейтинга – ресторан Tricky. В нем национальное блюдо Китая готовят из широких полос лапши.

Подробнее – в программе "Сити".