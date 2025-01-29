Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 16:45

Город

"Сити": в каких ресторанах Москвы стоит попробовать китайскую лапшу

"Сити": в каких ресторанах Москвы стоит попробовать китайскую лапшу

"Сити": топ-3 ресторана с традиционной китайской лапшой

В Парке Горького прошел фестиваль "Московские традиции"

Москва стала лидером по продаже электронных полисов ОСАГО в 2024 году

Власти Москвы завершат обновление амбулаторий в 2025 году

В России увеличили порог сбора взносов на капремонт до 60%

Сергей Собянин анонсировал завершение реконструкции поликлиник до конца 2025 года

Орхидея-вампир Дракула расцвела в "Аптекарском огороде" в Москве

Фестиваль "Китайский Новый год" проходит на 20 площадках в Москве

Первое заседание Мосгордумы прошло в столице в этом году

В московских ресторанах отмечают китайский Новый год. Во многих местах запустили специальное меню с традиционными блюдами. Гастрокритик Александр Ильин отметил три аутентичных китайских заведения с самой длинной китайской лапшой.

На третьем месте находится ресторан "Китайские новости". Там лапшу подают с говядиной, огурцами и соусом. На втором месте – заведение "Дружба", где в блюдо добавляют овощи и свинину. На вершине рейтинга – ресторан Tricky. В нем национальное блюдо Китая готовят из широких полос лапши.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
городедавидеоАлександр Ильин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика