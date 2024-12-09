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09 декабря, 07:45

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Сергей Собянин объявил об открытии еще 14 обновленных поликлиник

Сергей Собянин объявил об открытии еще 14 обновленных поликлиник

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Второй этап программы реконструкции амбулаторного фонда Москвы выполнен на 40%. Об открытии после обновления еще 14 детских и взрослых поликлиник Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр Моквы, по новому московскому стандарту реконструировали уже 257 зданий амбулаторий. При этом специалисты провели не только капитальный ремонт, но и оснастили кабинеты новым современным оборудованием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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