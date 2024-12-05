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05 декабря, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 4 декабря

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В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 4 декабря

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

С начала года в Москве построили больше 60 километров новых дорог, сообщил Сергей Собянин. Возвели 24 искусственных сооружения и 5 пешеходных переходов, в том числе мост на стрелке острова Балчуг, мост через Яузу и другие.

"В столице реализуют проекты комплексного развития территорий, которые предусматривают возведение в том числе объектов промышленного и производственного назначения. Так, в районе Отрадное на части бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе инвестор построит четыре промышленных и технологических парка общей площадью почти 275 тысяч квадратных метров. Появится свыше 2,8 тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В столице с 2020 года возвели и ввели в эксплуатацию свыше 30 школьных зданий. Строительство новых школ в рамках Адресной инвестиционной программы охватило большинство округов столицы. Современные образовательные учреждения – это не только просторные учебные кабинеты, но и современные спортзалы, медиатеки, лаборатории.

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