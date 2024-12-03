Новости часа: Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый общественно-деловой центр появится в Коммунарке. Об этом рассказал Сергей Собянин.

За пять лет инвесторы в Москве передали учреждениям образования более 50 зданий, сообщили власти.

Четыре новых проезда появятся на пересечении Староволынской и Минской улиц в Москве, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.