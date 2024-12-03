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Новости

03 декабря, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке

Новости часа: Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке

Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им Л. И. Швецовой

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии еще семи территорий

Собянин принял решение о комплексном развитии семи участков в ЗАО и ЮЗАО

Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке

Новости часа: москвичи получат 1 млн "квадратов" жилья по программе реновации

Новости часа: программу реновации полностью завершили в районе Раменки

Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Собянин: около 20,6 тыс жителей ЗАО получили современное жилье по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый общественно-деловой центр появится в Коммунарке. Об этом рассказал Сергей Собянин.

За пять лет инвесторы в Москве передали учреждениям образования более 50 зданий, сообщили власти.

Четыре новых проезда появятся на пересечении Староволынской и Минской улиц в Москве, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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