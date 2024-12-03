Первый коридор для автобусов и электробусов строят в столице

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В столице началось строительство первого коридора ускоренного движения для автобусов и электробусов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Он будет представлять собой обособленную выделенную полосу в крайнем левом ряду. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что новый способ организации движения наземного транспорта введут на северо-востоке столицы.

В рамках проекта выделенные полосы на улицах Череповецкая, Широкая и Лескова перенесут в обособленный крайний левый ряд. Там построят посадочные платформы для остановок наземного транспорта с уникальными остановочными павильонами, а количество пешеходных переходов увеличат.

На улицах организуют дополнительные парковочные места для личных автомобилей. Приоритет на дорогах отдадут автобусам и электробусам на перекрестках.

Ожидается, что благодаря этим мерам скоростной наземный транспорт свяжет станции метро и МЦД Лианозово, Алтуфьево, Медведково и железнодорожную станцию Лось. Для автомобилистов станут удобнее повороты во дворы и появится больше парковочных мест.

"Мы продолжаем совершенствовать инфраструктуру наземного транспорта, как поручил Сергей Собянин", – сказал Ликсутов.

По его словам, работы на Череповецкой улице планируется завершить в конце этого года, на улицах Лескова и Широкая – осенью 2025 года. Сейчас по ним проходят 33 маршрута. С открытием коридора наземный транспорт будет проезжать этот участок в среднем на 30% быстрее.

Ранее сообщалось, что более 30 автобусных и электробусных маршрутов скорректировали в Москве за прошедшую осень. С открытия станции метро "Потапово" автобусы № 288 теперь курсируют под номером 978 до станции "Ольховая".

Маршрут № 691 сменил номер на 931. Автобусы № 636 ходят по трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и получили номер С936. Автобусы № 983 теперь курсируют по улице Эдварда Грига до станции метро "Потапово".

Маршрут № 485 продлили до станции "Тютчевская", а автобусы Е10 стали ездить по Ленинскому проспекту и Киевскому шоссе до станции "Саларьево". Маршруты № 145 и 718 ходят через станцию "Университет дружбы народов".