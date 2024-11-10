Автобусные и электробусные маршруты изменились в 11 районах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Автобусные и электробусные маршруты изменились в 11 столичных районах. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы регулярно проводим оценку работы наземного транспорта и адаптируем маршруты, где это необходимо. Теперь жителям 11 районов САО, СЗАО, ЗАО и ЮЗАО стало удобнее добираться до станций метро и социальных объектов", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Маршрут № 434, который получил новый номер 934, продлили до станции метро "Ломоносовский проспект", благодаря чему улучшилась транспортная доступность научной долины МГУ имени М.В. Ломоносова. На маршруте также начали работать электробусы.

Автобусы № 283 и 283к объединили в новый маршрут № 483, который курсирует до станции метро "Ховрино". Маршрут № 958 под новым номером 358 стал ходить через станцию метро "Беломорская".

Ранее электробусы вышли на маршрут М54 от станции метро "Верхние Лихоборы" до железнодорожной станции Лосиноостровская. Он связывает четыре линии столичного метро и Московских центральных диаметров (МЦД), а также Ярославское направление Московской железной дороги (МЖД). Маршрут М54 был открыт в сентябре текущего года после строительства новой дороги между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе.

