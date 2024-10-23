23 октября, 10:14Транспорт
Электробусы вышли еще на четыре маршрута в Москве и Подмосковье
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Электробусы вышли на маршруты № 526, с768, 895 и с924 в Москве и Московской области. Об этом пресс-служба столичного Дептранса сообщила в телеграм-канале.
Поездки жителей 19 районов Москвы и Подмосковья стали комфортнее. Так, электробусы на маршруте № 526 впервые поехали в аэропорт Внуково, а на электробусах с924 теперь можно добраться в Подольск.
К торговому комплексу "Садовод" экологичный транспорт ездит по маршруту с768, а из Теплого Стана в Южное Бутово можно доехать на электробусах, следующих по маршруту № 895.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что всего на четыре маршрута в ТиНАО, на западе, юго-западе и юго-востоке города вышел 31 электробус.
Ранее сезонный техосмотр перед началом зимы прошли порядка пяти тысяч автобусов и более двух тысяч электробусов. Специалисты провели необходимые мероприятия на всех 25 площадках Мосгортранса.
В салонах наземного транспорта протестировали системы отопления и климат-контроля. Также сотрудники уплотнили двери, окна и люки.
"Мой район. Новости": новые электробусные маршруты запущены в Бутове