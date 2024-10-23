Семь маршрутов наземного транспорта изменятся в Москве с 26 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Семь маршрутов наземного транспорта изменятся в Москве уже в субботу, 26 октября. Нововведение позволит автобусам и электробусам ходить регулярнее, подъезжать ближе к социальным объектам, а также станциям метро и МЦД, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса и главу департамента Максима Ликсутова.

По его словам, измененные маршруты охватят 15 районов в шести округах Москвы. Так, маршрут № 434 продлят до научной долины МГУ имени Ломоносова и станции метро "Ломоносовский проспект", также он получит новый номер – 934. Кроме того, его заменят на современный электробус.

В свою очередь, маршруты № 283 и 283к объединят в один – № 483. На нем автобусы, следующие из Новоподрезкова до "Ховрина" будут курсировать регулярнее и чаще.

Помимо этого, автобус № 958 переименуют в № 358, после чего его маршрут будет проходить через "Беломорскую", а также по улицам Беломорской и Смольной. Как отметили в пресс-службе транспортного ведомства, жителям района Куркино будет удобнее добираться до поликлиники на Смольной улице.

В рамках соответствующих изменений у маршрута Е10 появится остановка "Дудкино", а на рейсах № 644 и 843 – остановка "МФЦ "Северный".

Для подготовки к холодному сезону специалисты провели сезонный техосмотр около 5 тысяч автобусов и свыше 2 тысяч электробусов. В салонах транспортных средств было проведено тестирование систем отопления и климат-контроля. Специалисты уплотнили двери, окна и люки.

В рамках подготовки к зиме проводятся теоретические и практические занятия с водителями. Также транспорт переводится на зимнее расписание, что позволяет сократить для пассажиров время его ожидания на остановках.

