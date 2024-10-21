Остекление пяти надземных переходов обновили на МКАД

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили остекление пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД, сообщается в телеграм-канале ведомства.

До конца года аналогичные работы планируется провести еще на пяти таких сооружениях. Общая площадь работ составит порядка 11 тысяч квадратных метров.

"Полностью меняем старое покрытие на новое, выполненное из поликарбоната. Это достаточно легкий материал, который обладает высокой прочностью", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дополнительно специалисты очистили бетонные и гранитные поверхности переходов, оштукатурили и покрасили стены. На время выполнения работ движение транспорта на МКАД не перекрывалось – вводились поэтапные частичные ограничения.

Между тем в преддверии зимнего периода в Москве промыли более 1,1 тысячи памятников. Данные работы можно проводить только при плюсовой температуре. Специалисты очищают каждый объект по специальной технологии. Она подбирается в зависимости от материала, из которого сделан памятник, а также его общего состояния.

Кроме того, накануне зимы специалисты инспектируют наземный транспорт в парках Мосгортранса. Техосмотр уже прошли около 5 тысяч автобусов и свыше 2 тысяч электробусов. В их салонах протестировали системы отопления и климат-контроля, а также уплотнили двери, окна и люки.