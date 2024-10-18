Подготовка к зиме началась на фонтанном комплексе Манежной площади в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Специалисты начали готовить к зиме фонтанный комплекс на Манежной площади в Москве, пишет пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Комплекс состоит из 12 фонтанов и водных устройств, а также архитектурных элементов в виде бронзовых фигур сказочных персонажей, цветной мозаики и гранита.

Так, специалисты отмоют все поверхности и персонажей русских сказок, работы выполнят за 3 дня при помощи бригады ручной уборки и поливомоечной техники. Ранее рабочие уже очистили фонтан "Часы мира", который находится неподалеку.

Вместе с этим столичные специалисты начали готовить другой фонтан на Поклонной горе к зимнему сезону. Комплекс "Годы войны" является одним из самых крупных в столице и был открыт в 1995 году в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. На промывку у рабочих есть 7 дней.

