Более тысячи памятников промоют в Москве перед зимним сезоном

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В преддверии зимы в Москве проведут комплексную промывку более 1,1 тысячи памятников и монументов, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

"Такие мероприятия проходят только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", – рассказал заммэра.

Очистка памятников проводится регулярно с апреля по октябрь. Однако, если памятник сильно загрязнен из-за погодных условий, его моют каждые две недели.

Перед началом работ специалисты проверяют, нет ли на объекте повреждений или ржавчины. Затем на памятник наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершение монумент насухо вытирают.

Для очистки титановых памятников используется нейтральный раствор, а для гранитных – специальные составы, которые эффективно удаляют солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности.

Особое внимание уделяется очистке скульптурных композиций с множеством мелких деталей. Каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток, отметил Бирюков.

Ранее заммэра сообщил, что перед зимой городские службы Москвы завершили подготовку 51 стационарного снегоплавильного пункта. Их общая мощность позволит перерабатывать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Работа пунктов соответствует современным стандартам и не вредит окружающей среде.