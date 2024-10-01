Современный спортивный кластер появится на территории Парка Горького

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Современный спортивный кластер будет создан на территории Парка Горького, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что масштабные перемены в Парке Горького начались еще в 2011 году. Эти работы позволили превратить его в современный парк мирового уровня и комфортное общественное пространство. Тем не менее за это время многие объекты благоустройства успели устареть и нуждаются в обновлении, отметил Бирюков.

Так, в парке не хватает инфраструктуры на набережных. В 2024 году работы ведутся на Пушкинской набережной, Оливковом пляже, а также возле Пионерского пруда и на месте бывшей конюшни в Нескучном саду, рассказал замглавы города. Кроме того, будет обновлена территория, расположенная у выхода со станции метро "Ленинский проспект".

По словам Бирюкова, в ходе обустройства спортивного кластера в Нескучном саду специалисты уже успели завершить работы по созданию удобных пешеходных дорожек. В настоящий момент они строят всесезонный павильон, в котором появятся залы для тренировок со всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, планируется создать площадки для большого и настольного тенниса, а также игры в городки.

"На Пушкинской набережной устанавливают пять павильонов, которые будут иметь 20 входов и стеклянные витражные фасады. В них разместятся сувенирные лавки, арт-галереи, зоны семейного отдыха, кафе и рестораны. Со стороны реки сооружение будет выглядеть как пришвартовавшийся круизный лайнер. На крышах павильонов сделают смотровые площадки. Вдоль набережной сохранится широкий пешеходный транзит", – поделился планами Бирюков.

Между тем специалисты успели завершить строительство спортивного комплекса "Акварис" на юге Москвы на 65%. Подходят к концу фасадные работы, в ближайшее время будут установлены входные группы. Планируется, что после открытия комплекс сможет принимать до 1 тысячи посетителей в день.