Город выставил на торги права на семь спортобъектов в шести районах Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город выставил на торги права на размещение семи некапитальных спортивных объектов. Они появятся в шести районах Москвы, рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Новые спортивные конструкции для москвичей появятся в районах Ивановское, Молжаниновском, Краснопахорском, Вороново, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. На открытые аукционы выставлено семь объектов площадью от трех до 6,7 тысячи квадратных метров", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

С победителями торгов заключат договоры на три года. Цена объектов определится на аукционах 1 октября. Инвесторы смогут открыть там теннисные корты, футбольные манежи, волейбольные площадки и другие сооружения для спорта.

Новые спортобъекты должны будут занимать не менее 70% территории. Заявки принимаются до 27 сентября.

Ранее Сергей Собянин одобрил проект строительства центра подготовки сборных по баскетболу во Внукове. Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ).

Планируется, что площадь объекта составит около 8,8 тысячи квадратных метров. В нем появится больше 200 рабочих мест.

