Собянин одобрил проект строительства центра подготовки сборных по баскетболу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Внуково построят центр подготовки сборных команд России по баскетболу. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

По словам мэра, проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ). Планируется, что площадь объекта составит около 8,8 тысячи квадратных метров. В нем появится больше 200 рабочих мест.

За четыре года программа охватила практически все столичные районы, уточнил Собянин. Между тем Москва заключила более 130 соглашений с инвесторами, которые возведут новые промышленные предприятия, учреждения образования, культуры, спорта и другое.

Ранее сообщалось, что в Выхине-Жулебине построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Общая площадь спортобъекта превысит четыре тысячи "квадратов". Он появится недалеко от станции метро "Выхино" и одноименной станции МЦД-3. Внутри ФОК сделают бассейны размером 25 на 16 метров и 10 на 6 метров, оборудуют тренажерный зал, раздевалки, буфет и медблок.