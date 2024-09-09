ФОК с бассейном построят в районе Выхино-Жулебино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном построят в Выхине-Жулебине в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Комплекс будет возведен на земельном участке площадью 0,47 гектара по адресу: улица Хлобыстова, земельный участок 18/1/1. ФОК общей площадью более 4 тысяч квадратных метров появится в районе Выхино-Жулебино рядом со станцией метро "Выхино" и одноименной станцией третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3)", – уточнила она.

В новом ФОК также установят современное оборудование для развития физической культуры. По словам главы департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, объект находится на стадии проектирования. Специалисты планируют начать строительство в начале следующего года, а завершить возведение – в конце 2026 года.

В комплексе сделают бассейны размером 25 на 16 метров и 10 на 6 метров для оздоровительного плавания и обучения детей. Кроме того, там оборудуют тренажерный зал, раздевалки, буфет и медицинский блок.

"Для строительства спортивных и социальных объектов столица предоставляет участки застройщикам, работающим по городскому заказу, и инвесторам. Это позволяет развивать инфраструктуру в разных районах Москвы", – подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как он добавил, для строительства спортивных объектов с начала года было выделено семь участков, общая площадь которых составляет 42,6 гектара.

Между тем в этом году в Нагатинском Затоне планируется завершить проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса на Судостроительной улице, который должен быть построен к концу 2025 года. Общая площадь спортивного объекта составит около семи тысяч квадратных метров. Он будет включать свыше 900 квадратных метров водных пространств – плавательные дорожки, зоны для свободного плавания, волновой бассейн.

