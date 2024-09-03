В Нагатинском Затоне началась подготовка к строительству ФОК

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В текущем году в Нагатинском Затоне планируется завершить проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса на Судостроительной улице, который должен быть построен к концу 2025 года. Об этом сообщил координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов по итогам встречи с представителями компании-застройщика.

По его словам, общая площадь спортивного объекта составит около семи тысяч квадратных метров. Он будет включать свыше 900 квадратных метров водных пространств – плавательные дорожки, зоны для свободного плавания, волновой бассейн. Также в его стенах будут расположены спортивный и тренажерный залы.

"Уверен, что такой важный и долгожданный для района комплекс станет настоящим подарком как для профессиональных спортсменов, так и для любителей здорового образа жизни. Радует, что в Нагатинском Затоне создаются условия для того, чтобы больше жителей всех возрастов регулярно занимались спортом и поддерживали прекрасную физическую форму", – подчеркнул Лиханов.

Он также напомнил, что еще один ФОК на Судостроительной улице площадью 8,5 тысячи квадратных метров появится на месте недостроенного многоуровневого паркинга.

Спорткомплекс также появится и на участке бывшей промзоны Карачарово в Нижегородском районе Москвы. Ответственность за реорганизацию возьмет на себя компания "А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ", которая относится к Level Group.

После завершения работ горожанам будут доступны спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем. Их суммарная площадь составит около 10 тысяч квадратных метров. В данный момент инвестор занимается подготовкой проекта планировки территории.