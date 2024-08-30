Мария Воропаева вместе с жителями Ново-Переделкина оценила уникальный спортивный кластер

Фото: Александра Денисова

Массовый спорт в Ново-Переделкине стал еще доступнее – на улице Лукинской торжественно открыт многофункциональный спортивный кластер. Высокий уровень кластера оценила руководитель проектных направлений Российского Фонда мира, куратор проекта "Безопасное детство" Мария Воропаева.

Поприветствовать гостей праздника пришли также глава Управы Ново-Переделкина Николай Булыгин и глава муниципального округа Анатолий Митрофанов.

Кластер площадью почти 1,5 гектара оборудован на месте пустыря. В новом спортивно-игровом пространстве разместились площадки для детей, места занятий спортом для пожилых и маломобильных групп населения, полосы препятствий, тренажеры, боксерский комплекс, площадки для воркаута, скейт-парк и многое другое. Нашлось место и стендам для развивающих игр, где ребята могут в легкой форме узнать, как, например, работает звуковая волна.

В апреле, объявляя о старте работ, Сергей Собянин сказал, что дети смогут через игру познакомиться с фундаментальными физическими явлениями, исследовать свет, звук и электричество.

Как рассказали представители управы и СДМО, еще весной это место оставалось последним на карте района, лишенным благоустройства. Теперь, совместно с жителями, оно наконец превращено в удивительное уютное пространство.

"Уверена, что обновленная территория будет пользоваться огромной популярностью среди жителей. В Ново-Переделкине появилась площадка, которой могут позавидовать другие районы Москвы!" – сказала Воропаева на открытии.

Сотни гостей открытия развлекали угощениями и аттракционами, а завершилась программа шоу воркаутеров и выступлением кавер-группы.

С 2011 года в Москве было построено и реконструировано более 200 спортивных объектов в рамках программы "Спорт Москвы", о чем сообщил Сергей Собянин. По его словам, в планах до 2030 года построить и реконструировать еще свыше 200 капитальных спортивных объектов. В частности, будет продолжено развитие территории "Лужников", где откроют дворец спорта и спортивно-стрелковый клуб.

