Собянин: в Москве за 13 лет построено и реконструировано более 200 спортобъектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 2011 года в Москве было построено и реконструировано более 200 спортивных объектов в рамках программы "Спорт Москвы". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Мода на спорт и здоровый образ жизни все больше увлекает москвичей. Сегодня регулярно занимаются спортом свыше 6 миллионов жителей столицы – вдвое больше, чем еще десять лет назад. Этому всемерно способствует развитие в городе доступной спортивной инфраструктуры", – отметил градоначальник.

По его словам, в планах до 2030 года построить и реконструировать еще свыше 200 капитальных спортивных объектов. В частности, будет продолжено развитие территории "Лужников", где откроют дворец спорта и спортивно-стрелковый клуб.

Кроме того, планируется построить ледовый комплекс на территории Мневниковской поймы, завершить реконструкцию Московского ипподрома и "Олимпийского", центральной арены стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова и еще целого ряда объектов.

Особое внимание власти уделяют развитию спорта в районах. Так, число построенных для горожан ФОКов за последние 13 лет превысило 150, а к 2030 году увеличится минимум в два раза.

К примеру, в будущем москвичам станут доступны ФОКи в районе Гольяново на Алтайской улице, в районе Южное Бутово на улице Остафьевской, в Алексеевском районе на улице Павла Корчагина и в других районах.

"Параллельно мы продолжаем развивать уже существующую инфраструктуру. До 2030 года в планах реконструировать более 100 спортивных объектов, в том числе районные ФОКи. С этой целью мы разработали и активно внедряем Новый стандарт спортивных объектов", – рассказал Собянин.

Данный стандарт предусматривает, прежде всего, замену инженерных систем на более экологичные и энергоэффективные. Кроме того, изменится облик зданий – они станут узнаваемыми благодаря единому подходу к оформлению фасадов и интерьеров. У входов по возможности будут размещены велопарковки и зоны отдыха.

Помимо этого, планируется оснастить входные группы современной пропускной системой, организовать внутри в холлах уютные зоны ожидания, кафетерии и удобные камеры хранения, переоснастить медицинские кабинеты, тренерские комнаты и многое другое.

При разработке Нового стандарта учитывали также и потребности маломобильных спортсменов. Так, дверные проемы для свободного доступа спортсменов на креслах-колясках приведут к нормативным требованиям, специалисты установят пандусы со специальным нескользящим покрытием, система навигации будет включать шрифт Брайля и прочее.

Реконструкция по новому стандарту уже завершилась в пяти районных спортивных комплексах на улицах Габричевского, Рокотова, Сахалинской, Западной и 16-ой Парковой. До конца года Новому стандарту будут соответствовать 16 спортивных объектов.

"Одновременно продолжим программу размещения легковозводимых круглогодичных спортивных комплексов – футбольных манежей, катков, теннисных кортов. Таких в городе уже 31", – сообщил мэр Москвы.

До конца года будут открыты еще более десяти подобных комплексов. К примеру, в районе Тропарево-Никулино откроется ФОК с крытыми площадками для пляжных видов спорта, а в районе Бабушкинский появится ФОК с теннисными кортами. К 2030 году в столице будет около 300 таких комплексов.

"Мы продолжим улучшать спортивную инфраструктуру города. Создавать условия для спорта шаговой доступности, чтобы как можно больше москвичей имели возможность тренироваться и получать заряд бодрости рядом с домом", – заключил градоначальник.

В 2024 году в Москве также планируется благоустроить около 50 футбольных полей, стадионов и спорткластеров под открытым небом. В частности, будет обновлен стадион "Локомотив" в Люблине, а в районе Коньково сделают новый спортивный кластер с футбольным полем на улице Генерала Антонова.