Ольга Зайцева рассказала о спортпрограмме фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева на встрече с жителями района Молжаниновского рассказала о том, что в Москве регулярно появляются новые программы спортивных тренировок, которые охватывают и такие привычные виды спорта как футбол, теннис, плавание и бег, так и новые, среди которых современные танцы и джампинг, передает Агентство "Москва".

"В этом году в столице реализуются проекты по 70 видам спорта и двигательной активности. Это означает, что каждый может найти себе занятие по душе или попробовать что-то новое. Многие уже посещают программы "Мой спортивный район" или "Спортивные выходные", стали участниками мастер-классов от проекта "Лето. Пляж. Московский спорт". Примечательно, что спортивная программа стала одной из наиболее ярких и запоминающихся и на фестивале "Территория будущего. Москва 2030", 30 площадок которого развернулись в разных районах города", – отметила Зайцева.

Она рассказала, что познакомиться со столичными спортивными программами можно будет на площадках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" до 8 сентября.

"Так, посетителей "Лужников" приглашают на занятия зумбой, стретчингом, сайклом и джампингом, которые проводят профессионалы. Они готовы рассказать об особенностях работы мышц и влиянии нагрузок на организм в разном возрасте. Здесь же можно поиграть в стритбол или поучаствовать в матчах по классическому футболу. Тех, кто выбирает бег, ждет беговой центр, в котором организованы мастер-классы, групповые занятия и лекции о здоровом образе жизни. А поклонники зимних видов спорта могут собраться на крытом катке", – рассказала Зайцева.

Кроме того, в инновационном центре "Сколково" можно узнать о том, какая современная спортивная инфраструктура создана в Москве по программе мэра столицы "Мой район". Организаторы дают возможность переместиться в зиму и прокатиться на сноуборде, лыжах или тюбинге. Оттачивать свои навыки можно на лыжном тренажере, а навыки хоккейного мастерства отработать под руководством опытных тренеров.

Кроме того, на фестивале "Москва 2030" пройдут познавательные лекции, например, занятие о налогах состоится в парке "Зарядье" 15 августа. Гости мероприятия смогут послушать финансовых блогеров и экспертов, а также узнать лично от них про налоговый вычет при покупке квартиры, о налогах и льготах для владельцев недвижимости. Они же расскажут про тонкости при покупке апартаментов и многое другое.