Шкаплеров рассказал об инновациях, представленных на форуме "Москва 2030"

Фото: Виталий Шабуров

Уникальность Москвы заключается в том, что любое внедрение инновационных технологий направлено на создание комфортных условиях для горожан, в чем можно убедиться, посетив площадки форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом Агентству "Москва" рассказал летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров.

"Современные технологии сегодня стали частью столичной промышленности, экономики и здравоохранения. Убедиться в этом может каждый из нас, когда посещает поликлинику или МФЦ, использует сервисы Московской электронной школы или сервис "Мой питомец". На площадках форума "Территория будущего. Москва 2030" можно не просто увидеть новые технологические возможности, но и попробовать выполнить задания, связанные с разными специальностями", – сказал Антон Шкаплеров.

По его словам, в "Лужниках" посетители могут увидеть, как работают современные инженерные сети, какие технологии обеспечивают, например, безопасность дворов и чистоту водоемов.

"В парке "Зарядье" можно не только разобраться в том, какие новые технологии применяют в строительстве, но самому построить город в интерактивном макете Москвы и узнать, как формируется мегаполис будущего, смоделировав его с помощью нейросети и выбрав такие параметры, как парки, транспорт, спортивные учреждения", – отметил Шкаплеров.

Он уточнил, что более детально о развитии транспорта до 2030 года рассказывает экспозиция в "Манеже", где представлены современные образцы подвижного железнодорожного и наземного транспорта.

"Отдельные экспозиции знакомят с проектами беспилотного транспорта, электромобилями, электробусами и технологиями будущего. Более 60 столичных производителей высокотехнологичных отраслей, включая авиационную и ракетно-космическую промышленность, машиностроение, фармацевтику, медицину, знакомят со своими разработками, технологиями и готовой продукцией в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр", – добавил Шкаплеров.

За первые 10 дней проведения форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" его площадки посетили уже более 1,7 миллиона раз. За это время прошло 5 376 мероприятий, из них 2 944 – научно-познавательных.

Вместе с тем арт-инсталляция появилась в инновационном центре "Сколково". На большом пруду установили почти девятиметровый ноутбук, который представляет уникальный IT-проект – метавселенную ВДНХ. В основу проекта легла 3D-копия главной выставки страны из "Цифрового двойника Москвы".

