Собянин: в Москве приведут в порядок около 50 футбольных полей и спорткластеров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 50 футбольных полей, стадионов и спорткластеров под открытым небом будут благоустроены в Москве в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В качестве примера мэр привел стадион "Локомотив" в Люблине. Он напомнил, что это место является легендарным для любителей футбола, так как именно здесь клуб играл со "Спартаком" и "Торпедо". Кроме того, на этой арене состоялся матч VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов.



"Со временем от старого футбольного поля ничего не осталось, трибуны сильно обветшали. Уже в этом году мы дадим ему вторую жизнь", – объяснил мэр.



Также Собянин пообещал в районе Коньково сделать новый спортивный кластер с футбольным полем на улице Генерала Антонова.



Градоначальник напомнил, что в 2023 году было благоустроено и построено свыше 60 спортивных объектов: стадион "Пионер" в Гагаринском районе, стадион "Авангард" в Перове и стадион в Свиблове. На последней арене в этом году специалисты сделают еще и большой крытый каток с искусственным льдом.



При этом в 2024 году на Лужнецкой набережной после реконструкции открылся универсальный спортивный зал "Дружба" и Дворец тенниса.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в Отрадном на северо-востоке столицы начали строить ФОК. Комплекс будет состоять из трех надземных этажей и одного подземного. В здании разместят спортивные и тренажерные залы, а также пространства для групповых и индивидуальных занятий и другие.

