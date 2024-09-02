Спорткомплекс и гостиница появятся на участках бывшей промзоны Карачарово

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девелопер реорганизует два участка бывшей промзоны Карачарово в Нижегородском районе Москвы. Город заключил с инвестором договор по итогам аукциона, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь этих участков составляет 4,49 гектара. В течение пяти лет на них будет возведен общественно-деловой квартал. Инвестиции в данный проект будут равны почти 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от него составит 472 миллиона рублей. После завершения его реализации в городе появятся около 900 рабочих мест, отметил Ефимов.

Ответственность за реорганизацию возьмет на себя компания "А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ", которая относится к Level Group. Участки, где предстоит работать представителям девелопера, расположены вдоль Перовского шоссе, неподалеку от московского городского вокзала Нижегородская.

После завершения работ там появятся спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем. Их суммарная площадь составит около 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, там будут возведены офисы, отделения банков, торговый центр и гостиница. В общей сложности планируется построить 50 тысяч "квадратов" недвижимости, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Вместе с тем проект реорганизации предполагает благоустройство и озеленение территории. На участках также будут проложены новые дороги, уточнил он. В данный момент инвестор занимается подготовкой проекта планировки территории, добавил директор по девелопменту, партнер Level Group Александр Меркулов.

"Нижегородский район обладает высоким потенциалом для развития: он находится недалеко от центра, всего в двух километрах от Садового кольца. Кроме того, реализация проекта даст городу эффект синергии, когда будут появляться современные инфраструктурные объекты, новые архитектурные доминанты локации и точки притяжения – зеленые зоны и спортивные объекты", – отметил он.

Кроме того, по программе КРТ на севере Москвы будут построены предприятия, объекты образования и медицины. В результате там появится около 68,2 тысячи новых рабочих мест. Инвестиции в проекты ожидаются на уровне в 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 100 миллиардов рублей.