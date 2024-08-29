Москва заключила договор о реорганизации участка в ТиНАО по программе КРТ

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Правообладатель земли реорганизует участок в ТиНАО по программе комплексного развития территории (КРТ). Город заключил с ним договор, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здесь построят малоэтажную застройку, площадь которой составит более 21 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 2,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может быть до 45 миллионов рублей. В результате в Краснопахорском районе появится свыше 100 рабочих мест.

"По проекту на территории возведут коттеджный поселок площадью 16,12 тысячи квадратных метров. Рядом появятся объекты общественно-делового назначения площадью 5,42 тысячи квадратных метров, в том числе магазины, кафе, рестораны", – подчеркнул глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Также на участке установят детские и спортивные площадки, объекты бытового обслуживания и парковки. Редевелопментом участка в Краснопахорском районе займется ООО "РеноваТех". Договор был заключен на 5 лет.

Как указал учредитель компании-правообладателя Миасник Бликян, в Краснопахорском районе планируется реализовать новый стандарт современной малоэтажной застройки, которая будет соответствовать лучшим мировым практикам.

Ранее Москва назначила оператора для проведения программы КРТ на участке бывшей промзоны Хапиловка. Работы будут проводиться на площади в 4,8 гектара. На ней в течение четырех лет возведут коммунальные объекты. По окончании работ будет создано более 250 рабочих мест.

