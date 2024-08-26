Около шести гектаров земли реорганизуют по двум проектам КРТ в Котловке

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Два проекта общей площадью почти шесть гектаров реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ) в столичном районе Котловка. Там появятся жилые дома для участников программы реновации, школа и детский сад, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Котловке планируется построить более 125 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в проекты составят почти 40,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект ожидается на уровне около 140 миллионов рублей. В результате там сделают свыше 300 рабочих мест, подчеркнул заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Один из участков располагается на территории бывшей промзоны Черемушки, а другой – на Нагорной улице. Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, на части бывшей промзоны построят современный жилой квартал, площадь которого составит 95,5 тысячи квадратных метров. Рядом с ним возведут объекты общественно-делового назначения, в том числе и детский сад, рассчитанный на 150 детей.

"На неэффективно используемой территории в районе улицы Нагорной возведут школу для более чем 1,3 тысячи учеников", – добавил он.

Вместе с тем в Солнцеве по программе КРТ появятся жилой и деловые кварталы. Спортивные, медицинские и административно-деловые здания возведут на части бывшей промзоны "Западная водопроводная станция". Общие инвестиции в проекты, которые должны завершить до 2028 года, составят почти 64 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект составит 1,5 миллиарда рублей, а по итогам реализации КРТ Москва получит около 4 тысяч рабочих мест.

