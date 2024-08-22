Город назначил оператора для КРТ части бывшей промзоны Хапиловка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва назначила оператора для проведения программы комплексного развития территорий (КРТ) участка бывшей промзоны Хапиловка. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Работы будут проводиться на площади в 4,8 гектара. На ней в течение четырех лет возведут коммунальные объекты.

"Вложения в реализацию проекта составят около 2,09 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 128,4 миллиона рублей", – отметил заммэра.

Вице-мэр также добавил, что по окончании работ будет создано более 250 рабочих мест.

Оператором назначили московское казенное предприятие "Управление гражданского строительства". Площадка находится между улицами Большой Черкизовской, Преображенский Вал и Ткацкой, вблизи станции метро "Преображенская площадь".

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, КРТ позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков.

Так, на них проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

"Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка ведется по поручению Сергея Собянина", – добавил руководитель ведомства.

Накануне город выставил на торги право на редевелопмент двух участков в Южном Бутове по программе комплексного развития территорий. Проект подразумевает, что на этих участках появится около 320 тысяч квадратных метров различной недвижимости.

Участки находятся рядом со станцией Бутово МЦД-2. Один из них располагается на 2-й Мелитопольской улице, а другой – возле Варшавского шоссе. В настоящее время эти площадки заняты мастерскими, складами и прочими устаревшими объектами.