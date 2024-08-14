14 площадок по программе КРТ будут реорганизованы в ЮВАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвесторы начали реализовывать 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в ЮВАО. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Юго-восток столицы входит в число лидеров по количеству реализуемых проектов комплексного развития территорий", – отметил он.

Речь идет о территориях бывших промышленных зон Серп и Молот, Волгоградский проспект, Южный порт, Грайвороново, Курьяново, Выхино, а также других неэффективно используемых зонах столицы. Их общая площадь составила 212 гектаров.

Застройщики возведут здесь свыше 5,4 миллиона "квадратов" недвижимости, что позволит создать более 49 тысяч рабочих мест. Общие инвестиции в проекты составят 1,6 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 100 миллиардов рублей.

"По проектам на юго-востоке города построят более 3,1 миллиона квадратных метров жилья, из них свыше 324 тысяч квадратных метров предназначено для программы реновации и других нужд города", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он указал, что здесь также возведут свыше 1,7 миллиона "квадратов" общественно-деловых зон и более 504 тысяч квадратных метров производств.

Ранее Ефимов рассказывал, что на части бывшей промзоны Огородный проезд на разных стадиях реализации находятся три проекта КРТ. Предполагается, что на участках общей площадью почти 38 гектаров возведут не только жилые, но и деловые кварталы.

