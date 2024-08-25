Жилой и деловые кварталы появятся в Солнцеве по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жилой и деловые кварталы возведут в Солнцеве по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"Два проекта редевелопмента в Солнцеве предполагают строительство на участках общей площадью девять гектаров более 196 тысяч квадратных метров различной недвижимости", – сказал он.

Так, спортивные, медицинские и административно-деловые здания возведут на части бывшей промзоны "Западная водопроводная станция".

"На месте неэффективно используемой территории в районе Наро-Фоминской улицы возведут жилые дома площадью 62,6 тысячи квадратных метров, из них 11,8 тысячи квадратных метров предусмотрено для программы реновации и иных нужд", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Общие инвестиции в проекты, которые должны завершить до 2028 года, составят почти 64 миллиарда рублей. Так, ежегодный бюджетный эффект составит 1,5 миллиарда рублей, а по итогам реализации КРТ Москва получит около 4 тысяч рабочих мест.

Ранее инвесторы анонсировали планы по реорганизации еще четырех участков в рамках КРТ в столичном районе Тропарево-Никулино. Здесь за ближайшие пять лет возведут жилые и деловые кварталы, где возведут более 132 тысяч "квадратов" недвижимости, а общие вложения в проекты составят свыше 40 миллионов рублей.

