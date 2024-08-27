Объекты образования и медицины возведут по программе КРТ на севере Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Предприятия, объекты образования и медицины построят по программе комплексного развития территории (КРТ) на севере Москвы. В результате там появится около 68,2 тысячи новых рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Сегодня в столице активно реализуются 88 проектов комплексного развития территорий, 14 из них площадью свыше 252 гектаров находятся на севере города. Инвесторы и операторы КРТ возведут на участках современные городские пространства, где появится более 6,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Инвестиции в проекты ожидаются на уровне в 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 100 миллиардов рублей. Инвесторы реорганизуют 11 территорий, общая площадь которых составляет свыше 242 гектаров, а три других развивают операторы, назначенные городом.

Так, в 11 районах появится более 3,6 миллиона квадратных метров жилья, свыше 2,6 миллиона квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, возведение жилых домов позволит ускорить реализацию программы реновации и создать новые общественные места. Благодаря этому на севере Москвы жилье получат более 20 тысяч человек.

Ранее Москва назначила оператора для проведения программы КРТ на участке бывшей промзоны Хапиловка. Работы будут проводиться на площади в 4,8 гектара. На ней в течение четырех лет возведут коммунальные объекты. По окончании работ будет создано более 250 рабочих мест.

