Более 80% проектов КРТ возведены рядом с крупными транспортными объектами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 80% проектов комплексного развития территорий (КРТ) расположены неподалеку от крупных транспортных объектов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Число этих площадок составляет 199 из 236 проектов, которые в настоящий период находятся в стадии проработки и реализации, рассказал он.

При этом на участках, общая площадь которых равна 2,3 тысячи гектаров, в 84 районах города будут построены более 45 миллионов квадратных метров недвижимости. После завершения реализации проектов там появится свыше 638 тысяч рабочих мест, отметил Ефимов.

В настоящий момент проекты КРТ охватывают 12 административных округов города. Они находятся рядом со станциями Московских центральных диаметров (МЦД), Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Некоторые из них расположены близко к ведущим столичным магистралям.

Город работает над реорганизацией бывших промышленных зон, которые используются неэффективно, а также незастроенных территорий совместно с девелоперами.

"Операторы КРТ и инвесторы на площадках вблизи крупных транспортных объектов столицы возведут современные жилые и деловые кварталы. Так, в течение 4–26 лет появится 23,9 миллиона квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации и иных нужд города, 16,8 миллиона квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов и 4,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств", – рассказал в свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

К числу этих объектов относятся территории таких бывших промышленных и производственных зон, как Огородный Проезд, Соколиная Гора, Серп и Молот, Южный порт, Северное Очаково, Южное Очаково, Октябрьское Поле, Алтуфьевское шоссе, отметил он.

Ранее Москва назначила оператора для проведения программы КРТ на участке бывшей промзоны Хапиловка. Работы будут проводиться на площади в 4,8 гектара. На ней в течение четырех лет возведут коммунальные объекты. По окончании работ будет создано более 250 рабочих мест.

