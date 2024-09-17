ФОК "Стальной" в Алексеевском районе Москвы готов на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Стальной" готов на 50%. Здание строится по адресу улица Павла Корчагина, владение 7. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, на объекте завершены монолитные работы, готовность кровли – 95%. ФОК возводится в рамках госпрограммы "Спорт Москвы" за счет столичного бюджета. Его площадь составит порядка восьми тысяч квадратных метров. Здание планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, уточнил Ефимов.

Внутренние инженерные системы учреждения выполнены на 40%, а монтаж систем водоподготовки в зоне бассейнов – на 25%. В зоне блока сауны проводится чистовая отделка, работы по внутренней отделке завершены на 35%.

В свою очередь, вуководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что сейчас продолжается монтаж фасада, его облицовка терракотовыми панелями и устройство витражей. Готовность витражных работ – 40%, а фасадных в целом – 30%.

Более того, на 96% завершено устройство наружных сетей. Полностью работы закончатся вместе с благоустройством территории, которое на данный момент выполнено на 10%.

Строительство ФОК контролирует Мосгосстройнадзор с сентября прошлого года, уточнил председатель столичного комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков. С его слов, сейчас инспекторы проводят третью выездную проверку вместе со специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Оценивается прочность бетона, качество поверхности железобетонных конструкций и монтаж металлических ферм длиной свыше 30 метров.

Здание ФОК будет состоять из двух этажей. В нем оборудуют бассейн для спортивных тренировок длиной 50 и шириной 25 метров на 10 дорожек, бассейн для обучения детей плаванию длиной 10 и шириной шесть метров, спортзал, блок сауны площадью 50 "квадратов", буфет, медицинские, административные и технические помещения. Более того, появится парковка на 25 мест, в том числе для маломобильных горожан. Общая пропускная способность объекта превысит 1,7 тысячи человек в сутки.

Кроме того, ФОК с бассейном построят в Выхине-Жулебине. Его общая площадь составит более четырех тысяч "квадратов". Он появится недалеко от станции метро "Выхино" и одноименной станции МЦД-3. Начать строительство объекта планируется с начала следующего года, а завершить – в конце 2026-го.