Инвестору выделен земельный участок в Хорошёво-Мнёвниках для строительства ФОК

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвестору выделили в рамках договора аренды земельный участок площадью свыше 3,6 га в районе Хорошёво-Мнёвники, где построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

В спорткомплексе появится арена для игры в хоккей и занятий фигурным катанием, а также залы для единоборств и гимнастики. Общая площадь ФОК составит почти 30 тысяч квадратных метров. По словам Ефимова, это позволит привлекать бизнес к развитию столичной инфраструктуры и созданию рабочих мест.

Земельный участок выделен инвестору на 5 лет, в течение которых он должен завершить строительство спорткомплекса. Объект возведут на улице Нижние Мневники, рядом со строящимся ЖК и в шаговой доступности от станции "Терехово" Большой кольцевой линии метро.

Руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман добавил, что город постоянно предоставляет инвесторам землю для строительства спорткомплексов как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Так, с начала года было выделено 7 участков площадью свыше 42 гектаров, где появится около 150 тысяч квадратных метров недвижимости. Помимо северо-запада Москвы, объекты возведут в центре, на западе и в ТиНАО.

Между тем в этом году в Нагатинском Затоне планируется завершить проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса на Судостроительной улице, который должен быть построен к концу 2025 года. Общая площадь спортивного объекта составит около семи тысяч квадратных метров. Он будет включать свыше 900 квадратных метров водных пространств – плавательные дорожки, зоны для свободного плавания, волновой бассейн.

