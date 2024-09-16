Более 88 га земли город выделил для строительства спорткомплексов в рамках МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2022 года город без торгов выделил инвесторам и застройщикам 27 земельных участков для строительства спорткомплексов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил активное участие инвесторов и застройщиков в развитии спортивной инфраструктуры Москвы. Для возведения объектов столица без торгов предоставляет им землю в рамках МаИП. С начала 2022 года город выделил 88,56 гектара земли. Общая площадь зданий и сопутствующей инфраструктуры превысит 600 тысяч квадратных метров, указал Ефимов.

Для строительства производственных и инновационных комплексов, социальных и транспортных объектов Москва выделяет землю без проведения торгов, если параметры будущего проекта соответствуют критериям МаИП.

Это создает дополнительные рабочие места и способствует развитию городской инфраструктуры. Договоры аренды земли заключаются на пять лет. В течение этого срока необходимо закончить строительство объектов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что спортобъекты уже построены или появятся в восьми столичных округах: на севере, западе, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре Москвы, в Зеленограде и в ТиНАО. Так, в ЗАО ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с залами для игровых видов спорта и бассейном площадью свыше шести тысяч "квадратов".

В ЦАО инвестор возведет многофункциональный центр с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной. Общая площадь спортобъекта составит 8,7 тысячи "квадратов", рассказал Гаман.

Кроме того, на Ленинградском проспекте выделен участок для спорткомплекса, в составе которого будут ледовая арена, тренировочная база, музей и билетная касса, а также отдельно стоящее здание инженерных систем. Общая площадь многофункциональной арены составит 118,6 тысячи "квадратов", а спорткомплекса – 50,6 тысячи квадратных метров.

Ранее инвестору в рамках реализации МаИП в районе Хорошёво-Мнёвники выделили участок площадью более 3,6 гектара для строительства ФОК. В нем будет ледовая арена и залы для единоборств и гимнастики. Общая площадь объекта составит почти 30 тысяч "квадратов". ФОК появится на улице Нижние Мнёвники, рядом со строящимся ЖК и в шаговой доступности от станции метро "Терехово" БКЛ.