Москва реализовала на торгах почти 8,7 тысячи объектов за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по июнь 2024 года Москва реализовала на земельно-имущественных торгах почти 8,7 тысячи объектов, рассказала заммэра, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она напомнила, что столичные предприниматели и жители города могут взять в аренду или приобрести напрямую у города различные виды недвижимости. Они также могут получить право на строительство, размещение некапитальных объектов или ведение торговой деятельности.

Багреева уточнила, что в ходе торгов были реализованы нежилые здания, помещения для бизнеса, земельные участки для коммерческого и частного строительства, а также квартиры, машино-места и нестационарные торговые объекты. При этом наибольшим спросом пользовались машино-места. Так, за полгода было продано более 5,8 тысячи таких лотов.

Кроме того, популярностью у москвичей пользовалась жилая недвижимость. В течение этого срока у города были куплены 1,2 тысячи квартир. Тройку самых востребованных лотов замкнули коммерческие помещения и здания. С начала 2024 года инвесторы купили и арендовали более 1,1 тысячи этих объектов.

Также по прошествии первых шести месяцев 2024 года столица реализовала 379 нестационарных торговых объектов. Представители бизнеса смогут открыть в них кафе и пункты проката спортинвентаря, а также продовольственные и сувенирные магазины или разместить в определенных договором местах павильоны, киоски, постаматы и торговые автоматы, тележки с мороженым и напитками, бахчевые развалы и елочные базары.

В этот период торги проводились и по земельным участкам. При этом 65 лотов из 96 были предназначены для индивидуального жилищного строительства, а все остальные – для коммерческого использования.

"В этом году конкуренция на торгах составила более семи участников на лот. Из всех реализованных объектов наиболее востребованными оказались квартиры: в среднем на один объект претендовали 14 участников. На торгах по продаже и аренде земельных участков конкуренция составила в среднем 13 участников на лот. За приобретение коммерческих помещений конкурировали более семи инвесторов, а за аренду – пять. Конкуренция при продаже машино-мест и нестационарных объектов составила четыре и два участника соответственно", – отметил, в свою очередь глава, московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Между тем в 2024 году Москва выделила инвесторам около 170 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Это более чем в три раза превышает показатели 2023-го, когда город предоставил 53 гектара. Программа позволяет создавать в столице образовательные учреждения, спорткомплексы, промышленные и коммерческие здания.