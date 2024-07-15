Собянин: 15 исторических зданий сейчас восстанавливают за счет инвесторов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

К настоящему моменту инвесторы провели реставрацию в 12 помещениях исторических зданий Москвы. Работы ведутся еще в 15 памятниках архитектуры, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра, к числу уже отреставрированных относятся помещения в здании Центропечати, которое находится на Тверской улице, и в доходном доме А. И. Синицына, расположенном в Благовещенском переулке.



Начиная с 2017 года предприниматели покупают объекты культурного наследия, а также их части на торгах. Однако перед использованием этих помещений они обязательно приводят их в порядок, подчеркнул градоначальник.



По его словам, в результате такого взаимодействия бизнеса и властей города сохраняется уникальная архитектура столицы. Вместе с тем предприниматели получают возможность развиваться в районах с высокой деловой, потребительской и туристической активностью.

Между тем реставрация началась в усадьбе "Кузьминки" на юго-востоке столицы. Собянин напомнил, что на ее территории находится самое большое количество объектов культурного наследия среди московских усадеб – около 40. В 2024 году специалисты отреставрируют 19 из них.