Здание типографии МГУ имени Ломоносова будет отреставрировано

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Здание типографии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова отреставрируют, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о двухэтажном здании 1952 года постройки с двумя одноэтажными пристройками. Оно находится в Раменках – на улице Ленинские Горы, доме 1, строении 15. Объект является памятником архитектуры и входит в ансамбль МГУ.

Часть помещений типографии приспособят под аудитории для студентов факультета космических исследований и кабинеты для преподавателей. Остальные помещения будет использовать издательский дом университета, который выпускает книги и брошюры по всем представленным в вузе научным направлениям.

Запланировано восстановление исторического облика здания. Специалисты раскроют заложенные оконные проемы и отреставрируют деревянные оконные заполнения. Они также отреставрируют штукатурный слой фасада и лепной архитектурный декор, в том числе путем отливки утраченных фрагментов.

В здании заменят гидроизоляцию и покрытие кровли, отремонтируют приямки, установят декоративные козырьки над второстепенными и служебными входами. Внутри здания появятся новые перегородки. Там отреставрируют потолки, стены и полы, в том числе из метлахской плитки. Прилегающую к зданию территорию озеленят и благоустроят.

Инвесторы отреставрируют 11 исторических зданий в центре Москвы по программе "1 рубль за квадратный метр в год". На восстановление отводится пять лет. После этого предприниматели смогут перейти на льготную ставку аренды.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, сейчас инвесторы реставрируют в ЦАО объекты культурного наследия площадью порядка 6,4 тысячи квадратных метров. Два из них – для размещения гостиниц, а девять они используют по своему усмотрению. Среди самых крупных объектов – бывший больничный корпус Мясницкого отделения чернорабочей больницы и главный дом конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры.