Инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвесторы отреставрируют 11 исторических зданий в центре Москвы по программе "1 рубль за квадратный метр в год". На восстановление отводится пять лет. После этого предприниматели смогут перейти на льготную ставку аренды, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, сейчас инвесторы реставрируют в ЦАО объекты культурного наследия площадью порядка 6,4 тысячи квадратных метров. Два из них – для размещения гостиниц, а девять они используют по своему усмотрению. Среди самых крупных объектов – бывший больничный корпус Мясницкого отделения чернорабочей больницы и главный дом конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что инвесторы уже отреставрировали 16 объектов культурного наследия в центре столицы. Площадь этих зданий превышает 9,7 тысячи квадратных метров.

Самый крупный из отреставрированных объектов культурного наследия – здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке. Также инвесторы восстановили дом купца Николая Баулина на Николоямской улице. В Подсосенском переулке провели реставрацию в главном доме городской усадьбы XIX века.

Между тем инвесторы отреставрируют три исторических здания на востоке, юге и юго-востоке столицы. Ими будут дом купца Бавыкина, водоемная башня на железнодорожной станции Москва-Товарная и деревянный дом купца Виноградова. Общая площадь зданий составляет около тысячи квадратных метров.