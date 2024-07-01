Инвестор завершил восстановление въездной башни Хорошевского конного завода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестор завершил восстановление уникального здания XVIII века – въездной башни Хорошевского конного завода. Работы проходили по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь объекта культурного наследия составляет 39,5 квадратного метра. Льготная ставка аренды по программе для компании будет действовать до 2070 года. По итогу предприниматель будет ежегодно экономить более 1,1 миллиона рублей.

Въездная башня находится по адресу Таманская улица, дом 2, строение 8. Восстановление проходило на протяжении трех лет.

"В программу льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год" включаются не только крупные объекты, но и небольшие, такие как чугунный павильон трамвайной остановки, водоемная башня, которые таким образом получают шанс на вторую жизнь", – отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Специалисты отреставрировали и укрепили кирпичную кладку стен и белокаменного цоколя, воссоздали шпиль и флюгер. В интерьерах они восстановили винтовую лестницу, а на центральную мачту установили металлическое яблоко с эмблемой конезавода.

Башню возвели в начале 1770-х годов. В 1830-х годах в ней установили гауптвахту и комнату караульного.

"Сейчас по программе "1 рубль за квадратный метр в год" с инвесторами заключен 31 договор аренды объектов культурного наследия общей площадью более 18 тысяч квадратных метров", – указал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Между тем в Москве началась подготовка к реставрации участка исторической ограды Парка Горького, выходящего на улицу Крымский Вал и Пушкинскую набережную. Специалисты очистят от загрязнений все элементы ограды, после чего снимут старый красочный слой, докомпонуют, покроют защитным составом и покрасят заново.

