Собянин сообщил о завершении реставрации квартиры Пушкина на Арбате

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мемориальная квартира русского поэта Александра Пушкина в преддверии его 225-летия открылась на Арбате после масштабной реставрации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что квартира на Арбате является единственным мемориалом Пушкина в Москве, где поэт не просто гостил, а жил на протяжении трех месяцев в 1831 году после венчания с Натальей Гончаровой. В связи с этим градоначальник призвал москвичей посетить этот музей в Пушкинский день, который отмечается 6 июня.



Собянин отметил, что на цокольном этаже посетители смогут узнать историю Арбата: как выглядела улица в середине XIX века, в том числе с макетами усадьбы и близлежащих построек, которые были воссозданы по архивным документам. На первом этаже гостей познакомят с этапами жизни Пушкина, связанными с его пребыванием в арбатской квартире. На втором этаже с посетителями поделятся главными событиями в жизни поэта.



"При реставрации были воссозданы исторические интерьеры квартиры, где жила молодая семья: габариты и расположение комнат, лестниц, печей, проемы, облицовка подоконников и откосов окон, старинный паркет", – уточнил Собянин.



Посетить квартиру Пушкина можно после регистрации на сайте. Вход свободный.

Ранее стало известно, что Главархив вместе с департаментом образования и науки Москвы подготовил выставку "Наш Пушкин", которая откроется во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Гости смогут увидеть уникальные документы, связанные с важными жизненными вехами поэта. Выставка пройдет с 6 по 9 июня. В экспозиции будут представлены подлинные документы.

