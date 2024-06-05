Однофамильцы героев Пушкина получат скидку на канатную дорогу в Москве 6 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога предоставит скидку на проезд для однофамильцев героев произведений писателя Александра Пушкина 6 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на канатную дорогу.

"6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, на Московской канатной дороге каждого, кто является однофамильцем любого героя произведений великого поэта, ждет скидка в 50% на поездку над Москвой-рекой", – говорится в сообщении.

Однофамильцам необходимо предъявить документы на кассе. Посетители, которые прочитают фрагмент стихотворения поэта, получат скидку в 20%.

Ранее стало известно, что Главархив вместе с департаментом образования и науки Москвы подготовил выставку "Наш Пушкин", которая откроется во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

Гости смогут увидеть уникальные документы, связанные с важными жизненными вехами поэта. Выставка пройдет с 6 по 9 июня. В экспозиции будут представлены подлинные документы.

